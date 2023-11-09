Afyonkarahisar'dan kısa kısa

İscehisar'da lise öğrencileri, Doğanlar köyündeki şehitliğin temizlik ve bakımını yaptı.

İscehisar'da lise öğrencileri, Doğanlar köyündeki şehitliğin temizlik ve bakımını yaptı.

İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluk projesi kapsamında köydeki şehitliğin temizliğini yapmaya karar verdi.

Okul öğretmenleri Yasin Kaplan ile köye giden öğrenciler, şehitlikteki temizlik ve bakım çalışmasını yaptı.

İhsaniye'de motosiklet sürücülerine eğitim verildi

İhsaniye ilçesi Döğer beldesindeki 100 motosiklet sürücüsüne eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kervansaray önündeki eğitimde motosiklet sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili sunum yaptı.