Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a tren yolculuğunda 'Büyük Zafer' anlatılacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla yarın Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a hareket edecek trende tarih sempozyumu düzenleyecek.

DPÜ Kırmızı Salon'da başlayacak "30 Ağustos'un İzinde: Kocatepe'den Dumlupınar'a Zafer Rotası Tren Yolculuğu" sempozyumunda akademisyenler, tarihçiler ve araştırmacılar, Büyük Taarruz'un askeri ve kültürel boyutlarını anlatacak.

Saat 14.00'te ise Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Tren Garı'ndan Dumlupınar'a hareket edecek trende devam edecek sempozyumda, bilimsel sunumlar yapılacak. Diğer yandan da trendeki yolculara Büyük Zafer'in geçtiği topraklar tanıtılacak.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılının bu yıl çok farklı bir heyecanla kutlanacağını söyledi.

İlk kez, Kocatepe'den Dumlupınar'a uzanan zafer rotası tren yolculuğunun, hem bilimsel bir programla hem de unutulmaz bir tarih yolculuğu deneyimiyle hafızalara kazınacağını belirten Kızıltoprak, "Bu özel yolculuk, yalnızca bir sempozyum değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yeniden hissettiren bir anma etkinliği olacak. Katılımcılar, Mustafa Kemal Paşa'nın 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emriyle başlayan ve Dumlupınar'da zaferle taçlanan yolculuğun izlerini, bir trenin penceresinden seyrederek adım adım takip edecek."

Kızıltoprak, programın Dumlupınar Şehitliği'nde düzenlenecek kapanış töreniyle son bulacağını sözlerine ekledi.