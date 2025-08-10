Afyonkarahisar'dan 200 Çil Keklik Isparta'ya Salındı

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Afyonkarahisar'da üretilen 200 çil kekliği yaban hayat popülasyonunu güçlendirmek amacıyla doğaya saldı.

Afyonkarahisar'da yetiştirilen 200 çil keklik, Isparta'da doğaya salındı.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Şuhut ilçesindeki keklik üretim istasyonundan temin edilen keklikleri, yaban hayat popülasyonunu güçlendirmek ve ekosistem dengesine katkıda bulunmak amacıyla bölgeye getirdi.

Ekipler, 200 çil kekliği, merkeze bağlı köy sınırlarında doğaya bıraktı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
