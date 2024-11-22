Afyonkarahisar'daki Restoran Yangınında Hayatını Kaybeden Temizlik İşçisinin Cenazesi Defnedildi

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi toprağa verildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Hanım Çakır'ın cenazesi, merkeze bağlı Salar beldesi Fatih Mahallesi'ndeki yaşadığı evin önüne getirildi.

Çakır ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra Salar belde mezarlığı önüne götürülen Çakır'ın cenazesi, İl Müftüsü Lütfu İmamoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Yangının çıktığı restoranda, AFAD ekipleri, inceleme yaptı.

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci de gazetecilere, yangında öğretmenler günü programı için restoranda olduklarını, tahlisiz bir kaza yaşandığını söyledi.

Yangının restoranın balkon kısmında bulunan sobadan sıçradığını düşündüklerini anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Çünkü, yangın sobanın yanında başladı. Rüzgarın da etkisiyle restoranın içinde hızla yayıldı. Her şey birkaç dakikada yaşandı. Türk Eğitim-Sen'in programına da 10-15 dakika vardı. 200 civarında öğretmenimiz ve aileleriyle orada programımız vardı. Bir kısım öğretmenimiz de gelmişti. O nedenle de çok büyük facianın eşiğinden dönüldü. Allah hepimizi korudu. İnşallah, böyle felaketler bir daha yaşanmaz."

Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, bir restoranda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi dumandan etkilenmişti.