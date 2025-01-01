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Afyonkarahisar'da Yılbaşı Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar'da yapılan 'Yılbaşı Huzur Uygulaması' kapsamında emniyet ekipleri, 3 bin 612 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirdi. Uygulamalarda 900 araç ve 192 iş yeri denetlendi, çeşitli ihlallere ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da "Yılbaşı Huzur Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, 3 bin 612 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 900 araç ile 192 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, 156 araca idari para cezası uygulandı, 4'ü trafikten men edildi.

Araması bulunan bir kişi gözaltına alındı, 4 iş yerine de idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Çay'da denetim yapıldı

Çay Kaymakamı Fatih Topuz ile Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, yeni yıl denetimlerine katıldı.

Topuz ile Kantartopu, polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret etti, ekiplerin yeni yıllarını tebrik etti.

Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'yi Çay ilçesinde, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi Dinar ilçesi Dikici köyünde yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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