Afyonkarahisar'da Yemekhane ve Kantin Denetimleri Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, okul ve yurtlardaki yemekhane ve kantinlerde hijyen şartlarını ve gıda güvenliğini denetledi. Ayrıca, Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çaykışla İlkokulu'ndaki akıllı tahtaların montajını yaparak toplumsal sorumluluk projelerine katkıda bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yemekhane ve kantinlerde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, kentteki okul ve yurtlarda bulunan kantin ve yemekhanelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kantin ve yemekhanelerdeki hijyen şartları ile satılan gıdaların güvenilirliği incelendi.

Emirdağ'da meslek lisesi öğrencileri ilkokulun akıllı tahtalarının montajını yaptı

Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Çaykışla İlkokulundaki akıllı tahtaların montaj işlemlerini gerçekleştirdi.

Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emin Çınar, yaptığı açıklamada, Bilişim Teknolojileri ile Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümleri öğretmen ve öğrencilerinin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Çaykışla İlkokulu'nun akıllı tahtalarının ekip çalışmasıyla montajlandığını aktaran Çınar, "Mesleki ve teknik eğitimi, yalnızca bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Toplum hizmetine katkı veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
