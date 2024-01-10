Afyonkarahisar'da Yem Karma Makinesi Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde bir genç, yem karma makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti. Furkan Şahin (21), evinin bahçesinde yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktığı sırada dengesini kaybederek içine düştü. Olayın ardından sağlık, jandarma ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi için Başmakçı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen genç hayatını kaybetti.
Furkan Şahin (21), Yaka köyündeki evinin bahçesinde hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Şahin, yem karma makinesinin içine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Başmakçı Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.