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Afyonkarahisar'da Yayla Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Afyonkarahisar'da Yayla Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Alıçlı Yaylası yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Alıçlı Yaylası'nda son günlerde etkili olan sağanak, Çatallı köyü ile yayla arasında ulaşımı sağlayan yolda heyelana neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Alıçlı Yaylası yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Alıçlı Yaylası'nda son günlerde etkili olan sağanak, Çatallı köyü ile yayla arasında ulaşımı sağlayan yolda heyelana neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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