Afyonkarahisar'da Yayla Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Alıçlı Yaylası yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Alıçlı Yaylası'nda son günlerde etkili olan sağanak, Çatallı köyü ile yayla arasında ulaşımı sağlayan yolda heyelana neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.