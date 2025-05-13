Afyonkarahisar'da 'Yaşayan Miras' Festivali Başlıyor

Afyonkarahisar'da, "Yaşayan Miras" festivali gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, unutulmaya yüz tutmuş sanatların ve sanatçıların desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve valilik himayelerinde gerçekleştirilecek festivalde, geleneksel el sanatlarından keçecilik, taş işlemeciliği, kök boyama halı dokumacılığı, baston yapımı, geleneksel yay yapımı, ipek koza çiçek, ebru, geleneksel giysili bebek yapımı ve filografi ustaları ile birçok sanat dalından Kültür ve Turizm Bakanlığınca davet edilen sanatçılar kentte olacak.

İhsaniye ilçes Ayazini köyünde 15 Mayıs Perşembe Ferhat Göçer konseriyle başlayacak festival süresince, el sanatları sanatçı performansları, Türk Süsleme Sanatları sergileri, Uğur Demirezen'in Karagöz gösterisi ve Ekin Uzunlar konseri ile mahalli sanatçıların dinletileri yer alacak.

Konser etkinliklerine katılmak isteyenler için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Önü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Üniversite Cami önü olmak üzere iki noktadan 18.30-19.00'da ücretsiz servis hizmeti sağlanacak.