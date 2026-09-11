Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 9 şüphelinin yasa dışı sanal bahis oynatılmasına ve para transferine aracılık ettikleri belirlendi.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin banka hesaplarından yaklaşık 105 milyon liranın, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarıldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.