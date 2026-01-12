Haberler

Afyonkarahisar'da bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden 6 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden 6 kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden hesaplarla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık ettiği belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
