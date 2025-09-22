Haberler

Afyonkarahisar'da yangın faciası: 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da yangın faciası: 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da çıkan yangında balkondan düşen 81 yaşındaki Fadik Belen yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında çıktıkları balkondan düşen Fadik Belen (81) yaşamını yitirdi, Ali İhsan Demirdelen yaralandı. Demirdelen ile dumandan etkilenen Emine Demirdelen hastanede tedaviye alındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir aparmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Fadik Belen, Ali İhsan Demirdelen ve Emine Demirdelen mahsur kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada balkona çıkan Fadik Belen ve damadı Ali İhsan Demirdelen, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düşerek yaralandı. Evden çıkamayan Emine Demirdelen ise dumandan etkilendi. Fadik Belen, Ali İhsan Demirdelen ve Emine Demirdelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Fadik Belen kurtarılamadı. Ali İhsan Demirdelen ile Emine Demirdelen'in tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kolombiya'da maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu

Maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altın 5000 TL'yi aşarak rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.