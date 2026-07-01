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Afyonkarahisar polisinden operasyonlar

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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda 3 kilogram uyuşturucu, 13 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 firari yakalandı.

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık, uyuşturucu madde ve aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan detaylı aramalarda 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. ve H.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden H.M. tutuklandı.

KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Diğer çalışmada polisin durdurduğu araçta arama yapıldı. Aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 13 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 'Kaçakçılık Kanununa muhalefet' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

2 FİRARİ YAKALANDI

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen yol kontrollerinde ise şüphe üzerine durdurulan başka araçtakilerin GBT sorgusu yapıldı. 'Kaçakçılık Kanununa muhalefet' suçundan haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı. Gözaltına alınan firariler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber- Kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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