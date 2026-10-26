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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 44 gram ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kütahya yolu uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 44 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda B.A, H.K. ve Ü.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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