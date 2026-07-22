Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Düzağaç beldesinde şüpheli S.Y'nin (46) otomobilini durdurdu.

Narkotik madde arama köpeğiyle araçta yapılan aramada, 67 bin 704 uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.