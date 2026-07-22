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Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde 67 bin 704 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.Y. tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Düzağaç beldesinde şüpheli S.Y'nin (46) otomobilini durdurdu.

Narkotik madde arama köpeğiyle araçta yapılan aramada, 67 bin 704 uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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