Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı; 1'i tutuklandı. Narkotik ekipleri, iki otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu iki otomobilde uyuşturucu madde emdirilmiş 4 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheliye adli işlem uygulandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz