Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 85 gram uyuşturucu madde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay