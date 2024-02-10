Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan iki araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü ile İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, S.A.D, S.E, M.E. ile M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.