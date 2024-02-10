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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, araçlarda uyuşturucu bulunan 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü ile İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve S.A.D, S.E, M.E. ile M.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan iki araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü ile İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, S.A.D, S.E, M.E. ile M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yaylabağı Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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