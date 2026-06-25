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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. Operasyonda 3 bin 159 uyuşturucu hap ve tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 3 bin 159 uyuşturucu hap ile bir miktar tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'üne adli işlem uygulandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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