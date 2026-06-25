Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. Operasyonda 3 bin 159 uyuşturucu hap ve tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 3 bin 159 uyuşturucu hap ile bir miktar tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'üne adli işlem uygulandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz