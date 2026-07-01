Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta dedektör köpek yardımıyla 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla yaptığı aramada koltuğun altına gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan H.M. ile E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz