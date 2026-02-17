Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta ele geçirilen 44,34 gram uyuşturucu madde sonrası bir kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Döğer beldesinde durdurulan otomobil içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 44,34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak İ.C.'ye adli işlem başlatılırken A.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA " / " + Canan Tükelay -
