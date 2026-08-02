Haberler

Afyonkarahisar'da trenin çarptığı tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da trenin çarptığı tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da trenin tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trenin tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Makinist M.F. (33) yönetimindeki yolcu treni, R.T. (71) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada tarım aracında bulunan A.K. (71) hayatını kaybetti, sürücü R.T. (71) ve A.K. (72) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede'nin boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı şey bakın ne çıktı
İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı

Müzakerelerde sona doğru! İran masaya oturdu ama bu kez ABD ile değil

Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye'nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı

Soylu en büyük korkusunu açıkladı: Gece 3'e kadar yatmadım
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti