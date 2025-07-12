Afyonkarahisar'da Traktöre Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Traktöre Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
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İhsaniye ilçesinde bir otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

İ.B. (53) idaresindeki 43 AB 604 plakalı otomobil, Üçlerkayası köyü yakınlarında A.S'nin kullandığı 03 AN 704 plakalı traktörün römorkuna çarparak devrildi.

Kazada, sürücü İ.B. ile otomobildeki E.B, (60) C.B. (49) ile F.N.B. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel
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