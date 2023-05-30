Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Polis Memuru Yaralandı
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İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Yasin Yılmaz yaralandı. Hafif ticari aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Yasin Yılmaz yaralandı.
N.A yönetimindeki 16 BCJ 814 plakalı hafif ticari araç, Yukarıtandır köyü girişinde, Yasin Yılmaz idaresindeki 06 NN 382 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Yasin Yılmaz Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Bacak - Güncel