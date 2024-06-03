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Afyonkarahisar'da trafik kazası: Bir kişi ağır yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında D.P. idaresindeki otomobil, Bolvadin ilçesinde yön tabelasına çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan D.P. hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

D.P. idaresindeki 03 KV 018 plakalı otomobil, Bolvadin ilçesinde yön tabelasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan D.P, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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