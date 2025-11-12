Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Basırlar köyü yakınlarında gerçekleşti.
F.K. (38) idaresindeki 34 NNU 763 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Basırlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü F.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan A.N.K. (33) E.K. (10) ile A.A.K. (8) ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel