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Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 6 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Kazalarda otomobil ve tır devrildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

U.E. (52) idaresindeki 45 G 80787 geçici plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki E.E. (24) yaralandı.

İkinci kazada, H.Y'nin (27) kullandığı 27 ABP 316 plakalı tır, önce Afyonkarahisar-Konya yolundaki köprü direğine ardından N.K. yönetimindeki 15 AP 064 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan tır sürüsücü, ekiplerin müdahaleyiyle araçtan çıkarıldı.

Erenler Mahallesi, Bolvadin ile Sultandağı ilçelerindeki 3 farklı trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel
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