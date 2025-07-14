Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Otomobilde 1 Ölü, 5 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
E.T. (40) idaresindeki 33 BUZ 10 plakalı tır, Güney beldesi mevkisinde emniyet şeridinde duran M.Ö. yönetimindeki 03 NE 784 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.İ. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel