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Afyonkarahisar'da tırın çarptığı elektrikli motosikletteki çift öldü

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı elektrikli motosikletteki çift öldü
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosikletteki yaşlı çift öldü.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın çarptığı üç tekerlekli elektrikli motosikletteki yaşlı çift öldü.

N.G. (58) idaresindeki 35 KG 7863 plakalı tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Düzağaç beldesindeki kavşakta Ahmet Sancak'ın (76) kullandığı 03 AGU 481 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada, sürücüler ile elektrikli motosikletteki Ümmühan Sancak (75) ve Emine Çetinkaya (64) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Sancak ile eşi Ümmühan Sancak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi tamamlanan tır sürücüsü N.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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