Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil tıra yandan çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
K.İ. yönetimindeki 34 DGD 127 plakalı otomobil, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü kavşağında M.A. idaresindeki 42 APV 667 plakalı tırı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yandan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü K.İ. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.