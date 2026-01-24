Haberler

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

M.A. (29) idaresindeki 33 AHC 348 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu Akçin köyü yakınlarında, M.K'nin (37) kullandığı 20 GP 414 plakalı otomobille çarpıştı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.K. (65), Ö.K. (34), S.B.K. (12) ve K.K. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
