Afyonkarahisar'da Tır, Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır, başka bir otomobile çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

İ.C. (44) idaresindeki 38 TU 563 plakalı tır, ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.S. (35) olay yerinde hayatını kaybederken Sivas'ın Suşehri ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mert A. (23) ağır yaralandı.

Mert A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
