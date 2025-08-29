Afyonkarahisar'da Tır-Otomobil Çarpışması: 2 Ölüm, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi yaralandı.

V.K. idaresindeki 33 BBJ 756 plakalı tır, ilçenin Yeşilevler Mahallesi'nde Ö.Ç'nin kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ö.Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N.Ç. ve A.Ç. Çay Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ö.Ç. ve N.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.