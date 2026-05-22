Afyonkarahisar'da üzerine tır dorsesi devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde bir tırın dorsesi, mutfak tüpü yüklü kamyonetin üzerine devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü E.T. hayatını kaybetti, tır sürücüsü M.D. hafif yaralandı ve gözaltına alındı.
M.D. (38) idaresindeki 35 CUT 766 plakalı tırın dorsesi, Çıkrık beldesi yakınlarında, E.T'nin (54) kullandığı mutfak tüpü yüklü 03 EZ 574 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonetin sürücüsü E.T. yaşamını yitirdi, tır sürücüsü hafif yaralandı.
Yapılan incelemenin ardından E.T'nin cesedi morga kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz