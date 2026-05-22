Haberler

Afyonkarahisar'da üzerine tır dorsesi devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde bir tırın dorsesi, mutfak tüpü yüklü kamyonetin üzerine devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü E.T. hayatını kaybetti, tır sürücüsü M.D. hafif yaralandı ve gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da üzerine tır dorsesi devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.D. (38) idaresindeki 35 CUT 766 plakalı tırın dorsesi, Çıkrık beldesi yakınlarında, E.T'nin (54) kullandığı mutfak tüpü yüklü 03 EZ 574 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetin sürücüsü E.T. yaşamını yitirdi, tır sürücüsü hafif yaralandı.

Yapılan incelemenin ardından E.T'nin cesedi morga kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Ankara'da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Polisin şüphesi doğru çıktı! Yüzlercesi durdurulan TIR'dan çıktı
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler