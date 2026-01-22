Afyonkarahisar'da terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Afyonkarahisar'da siyasi partilerin il başkanları, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

CHP, MHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi, BBP, DP, Anahtar Parti, Zafer Partisi ve Millet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanları AFSÜ Kafe'de bir araya gelerek ortak basın bildirisine imza attı.

DP İl Başkanı Hikmet Bülbül, gazetecilere, çeşitli nedenlerden dolayı katılamayan AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Parti İl Başkanlarının da bildiriye ortak irade koyduğunu belirtti.

Siyasi partiler adına açıklamada bulunan Millet Partisi İl Başkanı Selahattin Genç, Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının milletin ortak değerlerine ve devletin egemenliğine yönelmiş açık bir provokasyon olduğunu söyledi.

Bu alçak girişimin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partiler başta olmak üzere toplumun her kesiminde haklı bir infial yarattığını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Türk bayrağına yönelik bu saldırının hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi ve hiçbir siyasi savunması olamaz. Türk bayrağı, bağımsızlığımızın, hürriyetimizin, egemenliğimizin ve birlik irademizin simgesidir. O bayrak yalnızca bir kumaş parçası değil, şehitlerimizin kanı, gazilerimizin onuru, milletimizin namusu ve devletimizin vakarının sembolüdür. Bu nedenle al sancağımıza uzanan her el, doğrudan milletin kalbine uzanmış sayılır. Türk bayrağı, 86 milyonun ortak değeri, ortak kimliği ve tartışmasız kırmızı çizgisidir. Bayrağa yönelik her saldırı, ülkemizin iç barışını hedef alan kirli bir provokasyondur. Bu tür girişimler karşısında millet olarak tek yürek durmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz Afyonkarahisar'daki siyasi partilerin il başkanları olarak, bu alçak provokasyonun karşısında dimdik durduğumuzu kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz."