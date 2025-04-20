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Afyonkarahisar'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Midibüs ile Otomobil Çarpıştı

Afyonkarahisar'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Midibüs ile Otomobil Çarpıştı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, tekstil işçilerini taşıyan bir midibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çobanlar- Bolvadin karayolu, Çobanlar kavşağında meydana geldi. Erhan E. idaresindeki 03 AHF 656 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile Arif Eren Ö. yönetimindeki 15 PR 935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan midibüs yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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