Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayatını kaybeden gazi Necati Erdem'in cenazesi toprağa verildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayatını kaybeden gazi Necati Erdem'in cenazesi toprağa verildi.
Erdem, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Çarşı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Erdem'in cenazesi, Emirdağ İlçe Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA / Ali Fakı Aslan - Güncel