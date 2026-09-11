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Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki sürücü öldü

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Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ö.Ö. (58) idaresindeki 34 MNU 812 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Ö.Ö'nün cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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