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Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu: Otomobilde 34 Sikke ve 3 Obje Bulundu

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yapılan operasyonda, bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 34 sikke ile 3 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve Yaylabağı beldesi yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada bu değerli eserlere ulaşıldı. Otomobil sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 34 sikke ile 3 obje bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 34 sikke ile ok ucu, yüzük ve mühür ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü M.K'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yaylabağı İhsaniye Suç Hukuk Dünya Güncel Haberler

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