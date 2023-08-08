Afyonkarahisar'da tandırdan sıçrayan ateşin neden olduğu ev yangınları söndürüldü

N.Y'nin Bolvadin ilçesi Özburun beldesindeki evinin bahçesinde bulunan tandırda ekmek pişirildiği sırada etrafa ateş sıçradı. Alevler C.Y'nin samanlığını ve evini sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği yangın söndürüldü. Yangında saman balyaları yanarken, iki evde hasar oluştu.