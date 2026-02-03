Haberler

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen taksinin sürücüsü Abuzer Karamoçu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da taksinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Abuzer Karamoçu yönetimindeki 03 T 1004 plakalı taksi, merkeze bağlı Karaaslan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karamoçu, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Haberler.com
500

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Emniyet müdürü bizzat sahaya indi! Köy kuşatıldı, kuş uçurtulmadı

