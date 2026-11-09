Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Belirlenen adreste bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA