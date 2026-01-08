Haberler

Afyonkarahisar'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve su birikintileri trafik sorunlarına yol açtı. AFAD ve belediye ekipleri müdahalelerde bulundu.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar sonucu bazı binaların çatıları uçtu, yol kenarlarındaki birkaç ağaç da devrildi.

Şiddetli rüzgarın bazı dükkanların tabelalarına ve bölgedeki elektrik tellerine zarar verdiği bildirildi.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde ve çevre yollarında oluşan su birikintileri, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

AFAD İl Müdürlüğünde kurulan koordinasyon merkezine gelen ihbarlara ekiplerin hızlıca müdahale ettiği öğrenildi.

Yenice Mahallesi'nde 2 binanın bodrum katını su bastı.

Ev sahipleri ile bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makineleri ve motopomplarla binaların bodrum katlarından su tahliyesi yaptı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Burak Yılmaz istediğini aldı! Süper Lig devinden transfer

Uzun süredir istiyordu! Süper Lig devinin yıldızını kaptı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı