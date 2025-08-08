Afyonkarahisar'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeyken bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda seyir halindeyken Kırkpınar mevkisinde belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel