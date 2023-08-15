Afyonkarahisar'da saman yangınında 2 traktör kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan saman yangınında 2 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Ballık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasında traktörüne bağlı balya makinesi ile balya yapan A.O.D.'ye ait tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören ve komşu tarlada çalışan M.S., traktörü ile komşusuna yardım etmek istedi. Balya makinesi bağlı traktör ve komşu M.S.'nin traktörünün zarar gördüğü yangını söndürmekte yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında 2 traktör zarar görürken çok sayıda saman yandı. - AFYONKARAHİSAR