Sandıklı'da Dere Yatağında Çökme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağında çökme yaşandı.

İlçede son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle dere yataklarında su seviyeleri yükseldi.

Hüdai Kaplıcaları ile Örenkaya arasındaki ara yola yakın noktadan geçen dere yatağında çökme meydana geldi.

Çöken alanda su birikintisi oluştu, etrafındaki tarım arazisi zarar gördü.

Bölgede güvenlik önlemi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de ara yolu trafiğe kapattı.

Obruk benzeri çöküntüler oluştu

Reşadiye köyünde yaşayan Muhammet Uysal, gazetecilere, yol kenarındaki dere yatağında yükselen su seviyesi nedeniyle dün bölgede çökmeler yaşandığını söyledi.

Çevredeki vatandaşların çökme nedeniyle korktuğunu ve bölgeye yaklaşamadığını aktaran Uysal, "Sabah geldik, baktık, alanda yine göçmeler oluştu. Derinlik 3 ila 5 metre civarında. Çapı da 6-7 metre genişliğinde. Şiddetli yağışlardan dolayı bu göçme oluşuyor. Çevredeki sular burada toplanıyor. Bu çökmenin de oluşması normal." diye konuştu.

Öte yandan, Çay, Şuhut ve Dinar ilçelerinde de sağanak nedeniyle göl, baraj ve dere yataklarında su seviyesinin arttığı bildirildi.