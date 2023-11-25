Afyonkarahisar'da Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ile Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Sabah Namazı Buluşmaları' etkinliği, Mahmut Köyü Merkez Camiinde gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, namaz sonrası tesbihat yapıldı ve çeşitli ikramlar sunuldu. İl Müftü Vekili Harun Yılmaz, gençlerin bu tür organizasyonlara katılmasının önemine değindi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ile Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve her hafta Cumartesi günleri bir camide icra edilen 'Sabah Namazı Buluşmaları' etkinliği bu hafta Mahmut Köyü Merkez Camiinde gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu ve namaz sonrası tesbihatın ardından çeşitli ikramların yapıldığı sabah namazı buluşması, afişlerle ve çeşitli davetlerle Şuhut'ta adeta güzel bir örnek teşkil etti. Sabah namazı buluşmasına katılan İl Müftü Vekili Harun Yılmaz, sabah namazının şahitli olduğunu belirterek gençlerin bu tür organizasyonlarda bulunmasını çok önemli olduğu hususunda kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yılmaz, programı organize eden Şuhut İlçe Müftülüğüne, manevi danışmanlara, din görevlilerine teşekkür etti.

Namazın akabinde çeşitli ikramların dağıtılmasıyla program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR