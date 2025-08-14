Afyonkarahisar'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi

Afyonkarahisar'da gökyüzü meraklıları, Frigya Kültür ve Turizm Derneği'nin organizasyonu ile iki gün süren etkinlikte Perseid meteor yağmurunu izledi. Astronomi tutkunları ve fotoğrafçılar, bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde bu doğal olayı gözlemledi.

Frigya Kültür ve Turizm Derneğinin organizasyonuyla İhsaniye ilçesine Ayazini köyündeki Avdalaz Kalesi etrafında iki gün boyunca bir araya gelen gökyüzü meraklıları, Perseid meteor yağmuru izledi.

Astronomi tutkunları, kamp sandalyeleriyle çıplak gözle kayan yıldızları gözlemledi.

Fotoğraf tutkunları da bölgedeki tarihi kaya yerleşimleri ile meteor izlerini kadraja alarak etkileyici kareler yakalamaya çalıştı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
