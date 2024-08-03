Afyonkarahisar'da otomobilde 10 tabanca ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde durdurulan bir otomobilin bagajında 10 adet tabanca bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobillerinde 10 tabanca ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerinde durdurduğu bir otomobilin bagajında 10 adet tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki Ö.K. ile T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ö.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.K ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinanpaşa'da silah ticareti yapmaya çalışan şüpheli yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Serban beldesinde yaşayan S.Ç'nin sosyal medya üzerinden tabanca ve av tüfeği satışı yapmaya çalıştığını belirledi.
Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 8 tüfek, 5 tabanca, silah parçaları ve fişekler ele geçirdi.
Şüpheli S.Ç, hakkında adli işlem uygulandı.