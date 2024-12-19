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Afyonkarahisar'da Otomobil-Tır Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil-Tır Çarpıştı: 7 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, otomobilin tırla çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

T.C. idaresindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü T.C. (26) ile araçtaki N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ile E.A. (4) yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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